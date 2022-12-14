В Азербайджане выявлены еще 92 случая заражения коронавирусом, вылечились 63 человека (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 92 случая заражения коронавирусом, 63 человека вылечились, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 825 035 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 647 человек вылечились, 9 989 – скончались, число активных больных составляет 399.

За последние сутки в стране проведены 1 946 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 399 992.

(Перевод: Нубар Кулузаде)