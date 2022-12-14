В Азербайджан из Кыргызстана завезено 100 голов яков (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Для создания в Азербайджане специализированного хозяйства из Кыргызстана завезено 100 голов яков.

Об этом в среду Trend сообщили в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, ранее в рамках этого пилотного проекта с участием кыргызских экспертов в Кяльбаджарском и Лачинском районах были проведены мониторинги и выбраны соответствующие территории для создания специализированного хозяйства.

Как отмечается, обеспечено размещение на заранее определенной территории в Лачинском районе яков, приспособленных к жизни в условиях холодного климата в горных районах. Животные, которых будут кормить на открытых площадках, находятся под наблюдением ветеринаров. Для контроля за процессом адаптации животных минсельхоз проводит постоянные мониторинги.

(Перевод: Нубар Кулузаде)