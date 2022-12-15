Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре, Лачине и Ходжавенде

БАКУ /Trend/ - 14 декабря с 17:50 до 22:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа и Йухары Шорджа Басаркечярского района, а также Бурун Горисского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа, Зяйлик Кяльбаджарского района и Ахмедли Лачинского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой министерство обороны Азербайджана.

Кроме того, 15 декабря в 08:15 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Ходжавендском районе.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)