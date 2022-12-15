Пострадавший в ДТП на дороге Баку-Губа госпитализирован

БАКУ /Trend/ - В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на дороге Баку-Губа на территории Сиязанского района, госпитализирован один человек.

Как сообщает в четверг Trend, с переломами и ушибами госпитализирован в Сиязанскую центральную районную больницу житель Губинского района Атаев Эльчин Ариф оглу, 1992 года рождения.

Напомним, что на 98-м километре дороги Баку-Губа в Сиязанском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки Mersedes Vito столкнулся с грузовиком TIR. В результате ДТП погибли 6 человек, в том числе водитель автомобиля Mercedes Vito.

(Перевод: Фидан Мустафаева)