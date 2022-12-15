ЕС нацелен на углубление сотрудничества с Азербайджаном в сфере образования - Петер Михалко

БАКУ /Trend/ - ЕС нацелен на углубление сотрудничества с Азербайджаном в сфере образования.

Как передает Trend в четверг, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам 2022 года.

Михалко отметил, что в 2022 году ЕС и Азербайджан нарастили сотрудничество не только в экономической и торговой сферах, но и также были получены успехи в сфере образования.

Он отметил, что ЕС нацелен на дальнейшее укрепление партнерства с Азербайджаном в сфере образования, включая науку и исследования.

"Около 25 университетов Азербайджана задействованы в программе Erasmus+. Всё больше и больше студентов из ЕС приезжает в Азербайджан учиться по программе Erasmus+", - сказал Михалко.

В 2014-2020 годах более 1200 студентов из ЕС обучались в азербайджанских университетах, добавил он.