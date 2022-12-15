До сегодняшнего дня зарплаты учителей росли вне зависимости от их квалификации - Эмин Амруллаев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня зарплаты учителей росли вне зависимости от их квалификации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса (парламент) по науке и образованию на тему "Сертификация преподавателей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях".

"Для повышения заработной платы учителей было применено несколько инструментов. Она была увеличена за счет проведения диагностической оценки учителей. То есть повысилась зарплата учителей, набравших по результатам диагностической оценки даже пять баллов. Второе направление - это проверка профессиональной пригодности учителей. На сегодня сертификацию прошли уже более 11 тысяч учителей", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)