БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в связи с ДТП на дороге Баку-Губа, в результате которого погибли 6 человек.

Как сообщает в четверг Trend, уголовное дело возбуждено по статье 263.3 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц).

Напомним, что на 98-м километре дороги Баку-Губа в Сиязанском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки Mersedes Vito столкнулся с грузовиком TIR. Погибли 6 человек, в том числе водитель автомобиля Mercedes Vito.

(Перевод: Фидан Мустафаева)