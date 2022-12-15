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Возбуждено уголовное дело в связи с ДТП на дороге Баку-Губа (Дополнено)

Общество Материалы 15 декабря 2022 12:09 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в связи с ДТП на дороге Баку-Губа, в результате которого погибли 6 человек.

Как сообщает в четверг Trend, уголовное дело возбуждено по статье 263.3 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц).

Напомним, что на 98-м километре дороги Баку-Губа в Сиязанском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль марки Mersedes Vito столкнулся с грузовиком TIR. Погибли 6 человек, в том числе водитель автомобиля Mercedes Vito.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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