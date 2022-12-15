Учащиеся не демонстрируют должных результатов на экзаменах – Эмин Амруллаев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Учащиеся не демонстрируют должных результатов на вступительных и выпускных экзаменах.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса (парламент) по науке и образованию на тему "Сертификация преподавателей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях".

"Мы должны понять, почему это происходит, в чем корни проблемы. Дети - это наше будущее. Поэтому нам нужно разобраться в сути данного вопроса", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)