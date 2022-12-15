Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:50)
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами туман, южный ветер сменится во второй половине дня умеренным северо-западным ветром, сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью - 5-8, днем - 9-12, в Баку ночью - 6-8, днем - 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.
Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако на горных территориях возможен снег. Местами туман, ветер умеренный западный.
Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 0-3 градуса мороза.
(Перевод: Фидан Мустафаева)