В Баку и на Абшероне будут организованы ярмарки "Из села в город" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С 17 по 30 декабря министерством сельского хозяйства Азербайджана будут проводиться ярмарки "Из села в город" по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве.

Ярмарки пройдут на территории Баку и Абшерона. В них примут участие более 70 прошедших предварительную регистрацию фермеров из почти 50 регионов страны. Они представят на ярмарках сельскохозяйственную продукцию почти в 80 наименованиях.

Главные цели организации новогодней ярмарки «Из села в город» - создать альтернативный канал сбыта для фермеров и в полной мере удовлетворить в преддверии праздников спрос горожан на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.

Отметим, что участие фермеров в ярмарке абсолютно бесплатно. Они будут на безвозмездной основе обеспечены прилавками, весами и другим необходимым инвентарем. Также будет оказана логистическая поддержка фермерам, у которых возникнут трудности с доставкой продукции.

За качеством продукции, реализуемой на ярмарках, будет следить Агентство пищевой безопасности Азербайджана. Так, на ярмарке будет работать мобильная пищевая лаборатория. Граждане смогут воспользоваться услугами лаборатории для изучения показателей качества любого товара, поступившего в продажу.

Отметим, что ярмарки «Из села в город» будут действовать по следующим адресам:

- Наримановский район Баку, ул. Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик");

- город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41А.

(Перевод: Фидан Мустафаева)