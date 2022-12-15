Ряд стран использует передовой опыт Азербайджана - представитель ООН (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ряд стран использует передовой опыт Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа во время выступления на международном форуме на тему "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам".

"Опыт Азербайджана в применении модели Службы ASAN был перенят рядом стран. За прошедший период модель Службы ASAN доказала свою успешность. Применение этой практики приведет к совершенствованию отношений "гражданин-государство", - добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)