Важно увеличить число учителей-мужчин в средних школах Азербайджана - Садагат Гахраманова (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Важным вопросом является увеличение числа учителей-мужчин в средних школах Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщин и детей сказала заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова.

Также, наряду с этим, она отметила важность посещения отцами родительских собраний в школах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)