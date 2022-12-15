БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 276 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 97, вторую - 33, три и более - 119, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 27 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 926 818. Первую дозу вакцины получили 5 394 257, вторую - 4 874 854, три и более - 3 393 408, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 299 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)