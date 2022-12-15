В Азербайджане выявлены еще 115 случаев заражения коронавирусом, вылечились 48 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 115 случаев заражения коронавирусом, 48 человек вылечились, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 825 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 695 человек вылечились, 9 989 – скончались, число активных больных составляет 466.

За последние сутки в стране проведены 1 834 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 401 826.

(Перевод: Нубар Кулузаде)