В Азербайджане 9 судей привлечены к дисциплинарной ответственности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за нарушение требований законодательства, недочеты, вызвавшие справедливое недовольство граждан, к дисциплинарной ответственности привлечены трое судей Апелляционного суда и 6 - судов первой инстанции.

Как сообщает в четверг Trend, об этом было сказано на заседании Судебно-правового совета Азербайджана.

Было отмечено, что кандидатуры 40 судей были представлены избирательным комитетом судей в Судебно-правовой совет для проведения специализации. В соответствии с правилами отбора судей на заседаниях Совета, длившихся несколько дней, с каждым из этих кандидатов было проведено собеседование. В связи с их назначением было принято решение представить соответствующие предложения главе государства.

Кроме того, в соответствии с проведенными кадровыми реформами в судебной системе и результатами оценки деятельности судейского корпуса, судьи, отличающиеся высокой подготовкой и профессионализмом, определены для назначения в Верховный и апелляционный суды, руководящие должности в судах. Рассмотрены обращения некоторых судей в связи со сменой места работы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)