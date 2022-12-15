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Минобороны о состоянии военнослужащих, подорвавшихся на мине в Кяльбаджаре

Общество Материалы 15 декабря 2022 19:19 (UTC +04:00)
Минобороны о состоянии военнослужащих, подорвавшихся на мине в Кяльбаджаре

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БАКУ /Trend/ - Военнослужащие азербайджанской армии Ахундов Рза Юсиф оглу, Ширинов Мурад Иса оглу и Ибишли Габиль Адалят оглу, получившие ранения в результате разрыва мины 14 декабря около 18:00 в районе села Чираг Кяльбаджарского района, продолжают лечение под наблюдением врачей в военно-медицинских учреждениях.

Об этом в четверг Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Лечение всех троих военнослужащих продолжается, угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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