По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой сотрудники представительства Фонда в РФ посетили Центр содействия семейному воспитанию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева в России по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в преддверии Нового года навестили воспитанников Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом», подарив детям-сиротам праздник.

Как сообщает Trend, в преддверии Нового года детям был продемонстрирован спектакль «Аленький цветочек» московского Театра кукол.

Руководитель гуманитарных программ российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова рассказала об организации праздника: «Мы рады, что сегодня вновь находимся в гостях в Центре содействия семейному воспитанию «Наш дом» и в канун Нового года можем поздравить воспитанников учреждения. Сегодняшние дети – это те, кто завтра будет решать судьбы стран, планеты, всего человечества. Сегодня – дети, завтра – народ. Сегодняшний мир принадлежит взрослым и мы должны оставить им в наследство мирную, счастливую Землю. Дети – завтрашний день нашей планеты».

Она подчеркнула, что проблемы детей никогда не остаются без внимания Фонда Гейдара Алиева, это одно из главных направлений деятельности Фонда под руководством первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханым Алиевой: «Вице-президент Фонда и глава его российского представительства Лейла ханым Алиева неизменно поддерживает любые проекты во всех странах, призванные помочь детям, сделать их жизнь ярче и счастливее», - добавила Т.Ахмедова и напомнила, что ребята из Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» по приглашению Фонда ездили в Баку, знакомились со своими сверстниками, весело проводили время. «Отрадно, что дети наших стран и народов растут под надежной защитой государства и общества. В атмосфере взаимоуважения друг к другу. Самые крепкие и самые искренние отношения в дружбе завязываются именно в детстве. Сегодня – детская дружба, завтра – дружба между народами», - заключила Т.Ахмедова.

Директор Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» Вадим Меньшов поблагодарил Фонд Гейдара Алиева и лично вице-президента Фонда Лейлу Алиеву за внимание и заботу: «Сотрудники Фонда Гейдара Алиева уже члены нашей семьи. У нас совместные программы, проекты, мы занимаемся вместе трудоустройством ребят, помогаем воспитанникам «Нашего дома». Хочется сказать спасибо Фонду и лично Лейле ханым за заботу о наших ребятах», - сказал он.

В конце мероприятия сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ раздали воспитанникам Центра новогодние подарки.