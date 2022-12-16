Ведутся работы по совершенствованию экстренной медицинской - Надир Зейналов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведутся работы по совершенствованию экстренной медицинской помощи.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов на церемонии открытия симпозиума "Совершенствование системы скорой помощи в Азербайджане".

Он отметил, что чем более гибко система здравоохранения будет реагировать на недовольство граждан, тем больше будет обеспечено их удовлетворенность предоставляемым медицинским обслуживанием.

"В нашей стране за последние годы было проведено много реформ в системе здравоохранения. В первую очередь это касается финансирования здравоохранения. Одним из основных вопросов также является совершенствование системы, связанной с неотложной медициной. Отрадно, что ВОЗ представила проект, который поможет в решении данного вопроса", - сказал Зейналов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)