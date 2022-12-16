Началось пленарное заседание парламента Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:12)
БАКУ /Trend/ - Началось пленарное заседание парламента Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Trend, в повестку заседания включены 25 вопросов.
Это следующие вопросы:
1. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении Конвенции ”Об оказании взаимопомощи в консульских вопросах государствам – участникам Организации за демократию и экономическое развитие-ГУАМ".
2. Законопроект "О политических партиях" (третье чтение).
3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).
4. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении" (третье чтение).
5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «10-летие Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (2012-2022) при Президенте Азербайджанской Республики» и медали Азербайджанской Республики «За плодотворное сотрудничество с «ASAN xidmət» (второе чтение).
6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О таможенном тарифе" (второе чтение).
7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О валютном регулировании" (второе чтение).
8. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики “О банках”, “О почте”, “О личных данных” и Кодекс об административных проступках (второе чтение).
9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О таможенном тарифе" (второе чтение).
10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики ”О газоснабжении" (второе чтение).
11. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "Об Алятской свободной экономической зоне" (второе чтение).
12. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).
13. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).
14. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение).
15. Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).
16. Законопроект ”О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма" (первое чтение).
17. Законопроект "О целевых финансовых санкциях" (первое чтение).
18. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках (первое чтение).
19. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана (первое чтение).
20. Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс, в законы Азербайджана “О валютном регулировании”, “О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц”, “О банках”, “Об утверждении Положения о комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией”, “О страховой деятельности”, “Об инвестиционных фондах”, “О рынке ценных бумаг” и “О безналичных расчетах" (первое чтение).
21. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс, в законы Азербайджана “О защите прав потребителей”, “О государственной пошлине”, “О перечне предметов, недопустимых к обращению в гражданском обороте (изъятых из гражданского оборота)”, “О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и допускаются к обращению на основании специального разрешения (ограниченного гражданского оборота)”, “О ветеринарии”, ”Об охране и эффективном использовании генетических ресурсов культурных растений“ и ”О лицензиях и разрешениях " (первое чтение).
22. Законопроект о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике" (первое чтение).
23. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).
24. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе" (первое чтение).
25. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (первое чтение).
(Перевод: Фидан Мустафаева)