Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможен моросящий дождь, ветер умеренный северо-западный, сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью - 5-8, днем - 8-12, в Баку ночью - 6-8, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 771 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана на некоторых горных территориях ожидаются осадки, возможен снег. Местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха составит ночью 3-8, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)