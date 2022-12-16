Названо число госструктур, интегрированных в "правительственное облако" в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2022 году в "правительственное облако" в Азербайджане были интегрированы 26 государственных структур.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Инара Велиева.
"В 2023 году в "правительственное облако" планируется интегрировать еще 22 госструктуры", - сказала она.
(Перевод: Фидан Мустафаева)