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В Азербайджане определяется порядок подключения стройобъектов к электросети (Дополнено)

Общество Материалы 16 декабря 2022 15:08 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяется порядок подключения строительных объектов к электрической сети.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенном изменении в закон "Об электроэнергетике", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменению, подключение строительных объектов к электрической сети или получение дополнительной энергии (мощности) осуществляется на основании договора о подключении, а заказчику выдается техническое условие, являющееся составной частью договора. Порядок расчета требуемой мощности на объектах строительства утверждается учреждением, определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Изменение после обсуждений было вынесено на голосование и принято в первом чтении.

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