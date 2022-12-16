Более 100 спортсменов принимают участие в объединенном первенстве Баку по спортивной и акробатической гимнастике – менеджер AGF

БАКУ /Trend/ - В целом более 100 спортсменов принимают участие в Объединенном 27-м первенстве Баку по мужской спортивной и акробатической гимнастике и 6-м первенстве Баку по женской спортивной гимнастике. Об этом сказал в пятницу Trend менеджер по регионам Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Сурхай Гараев.

По словам Сурхая Гараева, участие в соревнованиях для юных гимнастов имеет большое значение - формируют новый опыт, повышает уровень физической подготовки. "Цель спортивных мероприятий и соревнований, проводимых Федерацией гимнастики Азербайджана – повышение массовости гимнастики, мотивация спортсменов к достижению высоких результатов, взращивание профессиональных спортсменов", - добавил Гараев. Отметим, что 16 декабря в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева проходит Объединенное 27-е первенство Баку по мужской спортивной и акробатической гимнастике и 6-е первенство Баку по женской спортивной гимнастике. Соревнования посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана. "Соревнования проходят в течение одного дня. На данном открытом объединенном первенстве наряду со столичными клубами участвуют гимнасты из регионов – Балакана и Барды. Отмечу, что в 29 регионах Азербайджана действуют секции по видам гимнастики", - подчеркнул он.