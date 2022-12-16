В Азербайджане определяются новые меры по противодействию финансированию терроризма (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются новые меры по противодействию финансированию терроризма.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект "О целевых финансовых санкциях".

Согласно законопроекту, перечень физических лиц и учреждений, к которым могут быть применены санкции в рамках деятельности по предотвращению финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, определяется согласно законодательству и международным договорам Азербайджанской Республики, а также соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Целевые финансовые санкции - это запреты или меры по замораживанию активов физических и юридических лиц, направленные на предотвращение прямого или косвенного использования активов физическими и юридическими лицами, подлежащими применению санкций.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)