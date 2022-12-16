Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане определяются новые меры по противодействию финансированию терроризма (Дополнено)

Общество Материалы 16 декабря 2022 16:32 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Дополнено (первая версия опубликована в 15:15)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются новые меры по противодействию финансированию терроризма.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект "О целевых финансовых санкциях".

Согласно законопроекту, перечень физических лиц и учреждений, к которым могут быть применены санкции в рамках деятельности по предотвращению финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, определяется согласно законодательству и международным договорам Азербайджанской Республики, а также соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Целевые финансовые санкции - это запреты или меры по замораживанию активов физических и юридических лиц, направленные на предотвращение прямого или косвенного использования активов физическими и юридическими лицами, подлежащими применению санкций.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости