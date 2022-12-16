В Азербайджане выявлен 81 случай заражения коронавирусом, вылечились 54 человека

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 81 случай заражения коронавирусом, 54 человек вылечились, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 825 231 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 749 человека вылечились, 9 989 – скончались, число активных больных составляет 493.

За последние сутки в стране проведены 1 475 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии было проведен 7 403 301 тест.

(Перевод: Нубар Кулузаде)