Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 307 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 120, вторую - 36, три и более - 121, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 30 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 927 125. Первую дозу вакцины получили 5 394 377, вторую - 4 874 890, три и более - 3 393 529, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 329 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)