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В Азербайджане выявлен 81 случай заражения коронавирусом, вылечились 54 человека (Дополнено)

Общество Материалы 16 декабря 2022 16:46 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 16:37)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 81 случай заражения коронавирусом, 54 человек вылечились, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 825 231 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 749 человека вылечились, 9 989 – скончались, число активных больных составляет 493.

За последние сутки в стране проведены 1 475 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии было проведен 7 403 301 тест.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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