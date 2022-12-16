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В Азербайджане возросло число административных решений по фактам незаконной миграции (Дополнено)

Общество Материалы 16 декабря 2022 16:53 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 16:22)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане по сравнению с прошлым годом количество административных решений, применяемых в отношении случаев незаконной миграции, увеличилось в два раза.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня журналистам начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов.

Он также отметил, что в некоторых случаях лица, приезжающие в страну с целью туризма, занимаются незаконной деятельностью.

"Они выявляются государственными органами и в их отношении предпринимаются необходимые меры", - добавил Гусейнов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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