В этом году до 15 620 га полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов - минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате деятельности инженерно-сапёрных подразделений Азербайджанской Армии на освобожденных территориях в нынешнем году было полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 15 620 гектаров земли, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На сегодняшний день на освобожденных территориях инженерно-сапёрными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 29 113 гектаров земли. В целом было обнаружено и уничтожено 10 185 единиц противопехотных, 2580 единиц противотанковых и 10445 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях. В работах по разминированию также задействована находящаяся в распоряжении инженерно-сапёрных подразделений Азербайджанской Армии техника MEMATT (механическое оборудование для разминирования) турецкого производства.

На освобожденных территориях продолжаются мероприятия по инженерному обеспечению.

(Перевод: Фидан Мустафаева)