Мои интенсивные тренировки принесли свои плоды на Объединенном первенстве Баку – победитель соревнований

БАКУ /Trend/ - Мои интенсивные тренировки принесли свои плоды на Объединенном первенстве Баку.

Об этом сказал в пятницу Trend победитель соревнований по мужской спортивной гимнастике в многоборье среди "юниоров" (2005-2008 годов рождения) Айдын Ализаде.

"С четырех лет занимаюсь спортивной гимнастикой, и горжусь своими достижениями. Впереди международные чемпионаты, хочу продемонстрировать там высокие результаты", - сказал воспитанник Бакинской школы гимнастики.

Он также особо отметил замечательную организацию соревнований.

Напомним, что 16 декабря в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева проходят Объединенное 27-е первенство Баку по мужской спортивной и акробатической гимнастике и 6-е первенство Баку по женской спортивной гимнастике. Соревнования посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.