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Банк АBB запустил математическое соревнование для учеников 9, 10, 11 классов!

Общество Материалы 16 декабря 2022 20:40 (UTC +04:00)
Банк АBB запустил математическое соревнование для учеников 9, 10, 11 классов!

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БАКУ /Trend/ - Банк АВВ, оказывающий содействие различным проектам в сфере поддержки молодых талантов, объявил о начале математического соревнования для молодежи. Цель соревнования, организованного совместно с Министерством образования и науки Азербайджана, – выявление молодежи, обладающей знаниями в области математики, и способной решать нестандартные задачи, повышение их интереса и продвижение в сфере информационных технологий.

К участию в математическом соревновании приглашаются учащиеся 9, 10 и 11 классов, обучающиеся в Азербайджане. Конкурс проводится на основе 3-х этапов. На первом этапе все зарегистрированные студенты сдадут онлайн-экзамен, состоящий из 10-ти математических задач, темы которых основаны на базовых принципах школьной программы по математике. Далее успешные кандидаты будут приглашены на второй этап, который пройдет в онлайн-формате с использованием специальной системы наблюдения. Участники, набравшие максимальное количество баллов на втором этапе, будут приглашены на собеседования, по результатам которого 30 лучших участников, прошедших отбор получат возможность принять участие в 10-дневном интенсивном обучении математике в Баку. Такое интенсивное обучение сформирует у участников минимальный набор компетенций, необходимый для решения реальных прикладных задач по математике и IT. Все расходы участников из регионов будут покрыты организаторами соревнования. По окончанию обучения пройдут финальные соревнования. По итогам финала будут выбраны обладатели первого, второго и третьего мест. Обладатель 1-го места получит 3000 манатов, 2-го места - 2000 манатов, 3-го места - 1000 манатов. К организации соревнований привлечены местные и зарубежные специалисты, имеющие опыт организации и участия в международных олимпиадах.

Аббас Ибрагимов, председатель правления банка АВВ, сказал: «АВВ продолжает поддерживать таланты во всех областях. Математическое состязание АВВ — это прекрасная возможность для учеников старших классов. Среди талантов, которые примут участие в этом конкурсе, мы хотели бы выбрать молодые таланты, квалифицированных специалистов будущего. Мы уверены, что наша молодежь с высокими математическими знаниями проявит большой интерес к этому конкурсу, и участие в Математическом соревновании АВВ станет началом их успешного пути».

Для того, чтобы стать участником состязания, необходимо пройти регистрацию до 10 января по этой ссылке: https://abbtech.az/

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/ или в Информационном центре № 937, а также на официальной странице в Facebook.

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