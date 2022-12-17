Обнародован прогноз погоды в Шуше, Лачине и Кяльбаджаре

БАКУ /Trend/ - 17 декабря в Шуше, Лачине и Кяльбаджаре временами возможны осадки, туман, ветер западный.

Об этом в субботу сообщили Trend в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха днем составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, вечером - до 3 градусов мороза.

18 декабря в Шуше, Лачине и Кяльбаджаре в основном без осадков, утром и вечером туман. Температура воздуха ночью составит 3-6 градусов мороза, днем - от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Скорость западного ветра составит 3-8 м/с.

19 декабря в этих районах прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков, туман, слабый восточный ветер вечером сменится умеренным западным. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов мороза, днем - от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)