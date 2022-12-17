Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:57)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами туман, ветер умеренный южный, сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью - 6-8, днем - 9-12, в Баку ночью - 6-8, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха составит ночью 3-7, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)