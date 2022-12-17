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В Азербайджане выявлено еще 106 случаев заражения коронавирусом (Дополнено)

Общество Материалы 17 декабря 2022 16:41 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:37

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 106 случаев заражения коронавирусом, 52 человека вылечились, 4 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 825 337 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 801 человек вылечились, 9 993 – скончались, число активных больных составляет 543.

За последние сутки в стране проведены 2 184 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 405 485.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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