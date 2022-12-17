Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 501 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 176, вторую - 65, три и более - 228, третью, бустерную дозу после положительного результата теста получили 32 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 927 626. Первую дозу вакцины получили 5 394 553, вторую - 4 874 955, три и более - 3 393 757, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 361 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)