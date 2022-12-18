Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, без осадков, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ночью и утром местами возможен туман. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-8 градусов ночью, 8-11 градусов днем. В Баку ночью будет 6-8° тепла, днем ​​9-11° тепла.

Атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность будет 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых восточных районах местами ожидаются дожди, а в горных районах - снег. Временами возможен туман. К вечеру местами усилится западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем ​​10-15° тепла, в горах ночью 3-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.