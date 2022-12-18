ГУСАР /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется развитие зимнего туризма.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня советник председателя Государственного агентства по туризму Канан Гулузаде на церемонии презентации, посвященной потенциалу зимнего туризма в Азербайджане и подготовке туристического центра «Шахдаг» к зимнему сезону.

По его словам, Кяльбаджарский район очень подходит для развития зимнего туризма.

"Развитие зимнего туризма на освобожденных землях – одна из наших главных задач Агентства", - сказал Гулузаде.