БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошло 235 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 62, вторую - 42, три и более - 104, третью, бустерную дозу после положительного результата теста получили 27 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 927 861. Первую дозу вакцины получили 5 394 615, вторую - 4 874 997, три и более - 3 393 861, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 388 человек.