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Разминировано еще около 600 гектаров освобожденных территорий Азербайджана (Дополнено)

Общество Материалы 19 декабря 2022 11:26 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 10:59)

БАКУ /Trend/ - Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов еще 579 гектаров освобожденных территорий.

Как сообщили в понедельник Trend в агентстве, в ходе операций по разминированию 12-17 декабря в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 59 противопехотных, 35 противотанковых мин, а также 297 неразорвавшихся боеприпасов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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