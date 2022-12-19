Необходимо положить конец незаконной эксплуатации наших недр и минному террору - протестующий, пострадавший от мин (ВИДЕО)

ШУША /Trend/ - Основной целью нашего участия в акции является требование положить конец незаконной эксплуатации армянами наших богатств и экологическому террору на территории Азербайджана, временно контролируемой российскими миротворцами.

Об этом в понедельник сообщил командированному в Шушу корреспонденту Trend участник акции протеста на Лачинской дороге, сотрудник Международного фонда Евразийской прессы, жертва минного террора Забиль Мамедов.

Требуя, чтобы армяне прекратили экологический и минный террор, участник сообщил о многочисленных погибших и раненных от взрывов мин, установленных армянами.

"Армения устанавливает мины местного производства на территории Азербайджана, особенно там, где гражданские лица ведут посевную деятельность.

Просим все международные структуры, государства мира оказать содействие в прекращении армянского минного террора", - добавил участник акции.

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Нубар Кулузаде)