Снег, порывистый ветер и 15-градусный мороз – Прогноз погоды (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане ожидается резкое похолодание - снег, порывистый ветер, 15-градусный мороз.

Об этом сообщила в понедельник Trend начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, с сегодняшней ночи в северных и восточных районах страны, 20 декабря в большинстве районов выпадут интенсивные осадки. В горных и предгорных районах пойдет снег.

"Также усилится северный ветер. В основном в районах долины Куры, а также в Баку и на Абшеронском полуострове с сегодняшнего вечера ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, а к вечеру - до 25 метров в секунду. Завтра местами максимальная скорость ветра достигнет 30-33 метров в секунду. Сегодня ночью температура воздуха составит 6-7 градусов тепла, завтра днем - 4 градусов тепла. Процесс похолодания продлится недолго", - отметилаТагиева.

(Перевод: Нубар Кулузаде)