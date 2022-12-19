Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит до 8 градусов тепла, днем 5 тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 до 775 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивный. Порывистый западный ветер, местами будет туман.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем - 5-8° тепла, в горах ночью – около 5-10°, днем - 0-5° градусов мороза.

(Перевод: Нубар Кулузаде)