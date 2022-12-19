В Азербайджане утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2023 г.

БАКУ /Trend/ - Решением коллегии министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 15 декабря 2022 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2023 год.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве труда, в соответствии с Трудовым кодексом и постановлением Кабинета министров от 9 декабря 2022 года №438 "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2023 год” в следующем году не считаются рабочими:

1, 2 января – Новый год;

20 января – День всенародной скорби;

8 Марта - Международный женский день;

20, 21, 22, 23, 24 марта - праздник Новруз;

21, 22 апреля - праздник Рамазан;

9 Мая - День Победы над фашизмом;

28 мая - День Независимости;

15 июня - День национального спасения азербайджанского народа;

26 июня - День Вооруженных сил Азербайджанской Республики;

28, 29 июня - праздник Гурбан;

8 ноября - День Победы;

9 ноября - День Государственного флага Азербайджана;

31 декабря - День международной солидарности азербайджанцев.

Выходными днями при пятидневной рабочей неделе являются 3, 4 января, 24 апреля, 29 мая, при шестидневной рабочей неделе - 3 января, 29 мая.

В 2023 году пятидневная рабочая неделя включает в себя 240 рабочих дней, 109 выходных дней, не считающихся рабочими днями, 19 праздников, не считающихся рабочими днями (4 совпадают с выходными днями), и 1 День всенародной скорби.

Норма рабочего времени определяется из расчета восьмичасового рабочего дня при 40-часовой пятидневной рабочей неделе. Годовая норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе на 2023 год составляет 1913 часов.

При шестидневной рабочей неделе с недельной нормой в 40 часов продолжительность ежедневного рабочего времени не может превышать 7 часов.

Отметим, что утвержденные нормы рабочего времени и производственные календари на каждый год размещены в подразделе "Производственные календари" на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана (https://sosial.gov.az/istehsalat-teqvimi-2023) .

(Перевод: Фидан Мустафаева)