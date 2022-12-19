В Азербайджане выявлены 11 случаев заражения коронавирусом, вылечились 10 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 11 случаев заражения коронавирусом, 10 человек вылечились, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 825 420 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 879 человек вылечились, 9 993 – скончались, число активных больных составляет 548.

За последние сутки в стране проведены 622 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 407 971.

(Перевод: Нубар Кулузаде)