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В Азербайджане выявлены 11 случаев заражения коронавирусом, вылечились 10 человек (Дополнено)

Общество Материалы 19 декабря 2022 17:42 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 17:37)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 11 случаев заражения коронавирусом, 10 человек вылечились, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 825 420 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 879 человек вылечились, 9 993 – скончались, число активных больных составляет 548.

За последние сутки в стране проведены 622 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 407 971.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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