В Азербайджане объявлены результаты экзамена по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - 18 декабря Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел тестовый экзамен для желающих быть принятыми на государственную службу на должности, соответствующие группам ВА и ВВ, и для продолжения деятельности на государственной службе (тип ВВ).

Как сообщили Trend в понедельник в ГЭЦ, результаты экзамена размещены на сайте ГЭЦ. Кандидаты также могут ознакомиться с результатами экзамена, отправив свой "рабочий номер" на короткий номер 7727 посредством операторов мобильной связи.

Из 2 500 человек, прошедших регистрацию для участия, 45 не явились на экзамен. По результатам экзамена в подгруппе ВА1 - 18 человек, ВА2 - 45, ВА3 - 75, ВА4 - 94, ВВ1 - 159, ВВ2 - 181, ВВ3 - 254, ВВ4 - 308 человек, а всего 1 134 кандидата, выполнив требования конкурса, успешно сдали экзамен.

В экзамене для лиц, желающих продолжить деятельность на государственной службе, принял участие 141 кандидат. По результатам экзамена в подгруппе BB1 - 4 человека, ВB2 - 21, ВB3 - 26, ВB4 - 40, а всего 91 кандидат, выполнив требования конкурса, успешно сдал экзамен.

Апелляционная комиссия по результатам экзамена будет функционировать в Государственном экзаменационном центре 20-22 декабря с 14:00 до 17:00, адрес: Насиминский район Баку, улица академика Гасана Алиева, 299.

(Перевод: Фидан Мустафаева)