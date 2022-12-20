Обнародовано количество услуг, оказанных гражданам в учреждениях TƏBIB

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего года в подведомственных медицинских учреждениях Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) было оказано 40 277 004 услуг.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня начальник отдела медицинской статистики и аналитики TƏBIB Кямран Гасымов во время выступления на отчетной конференции "TƏBIB - Современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, взгляд на будущее".

Он отметил, что из оказанных услуг 33 888 773 приходится на амбулаторную медицинскую помощь, а 6 388 231- на стационарную.

"Количество посещений врача составило 7 214 551. В подведомственных медицинских учреждениях за 11 месяцев выполнено 292 320 операций. Количество лабораторных услуг составило 8 522 701. В течение текущего года в медицинские учреждения TƏBIB было принято на работу 12 440 медицинских работников".

(Перевод: Нубар Кулузаде)