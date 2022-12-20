Зарплата врачей, работающих в больницах TƏBIB, превышает 1000 манатов – Вугар Гурбанов

БАКУ /Trend/ - Ежемесячная зарплата врачей, работающих в больницах TƏBIB, превышает 1000 манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов во время выступления на отчетной конференции "TƏBIB - Современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, взгляд на будущее".

По его словам, благодаря стимулирующим надбавкам зарплата семейных врачей была доведена до 500 манатов.

Гурбанов отметил, что, к заработной плате квалифицированных врачей подведомственных медучреждений, за исключением стоматологов, применяются доплаты.

(Перевод: Нубар Кулузаде)