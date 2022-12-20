TƏBİB назвал учреждения, которые перейдут в подчинение Минздрава

БАКУ /Trend/ - TƏBİB назвал медучреждения, которые будут переданы в подчинение Минздрава в 2023 г..

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов во время выступления на отчетной конференции "TƏBIB - Современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, взгляд на будущее".

Он отметил, что с 1 января 2023 года в подчинение Министерства здравоохранения Азербайджана будут переданы Национальный центр гематологии и переливания крови и его подразделения, Научно-Исследовательский институт педиатрии им. Фараджевой, Научно-исследовательский институт кардиологии им. академика Абдуллаева, Научно-исследовательский институт медицинской профилактики им. Ахундова, Научно-исследовательский институт легочных заболеваний, Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, Научно-исследовательский институт медицинской реабилитации, Центр научной хирургии им. академика Топчубашова.

(Перевод: Нубар Кулузаде)